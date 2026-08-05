Los padres de un niño iraní fallecido en un ataque aéreo visitan Hiroshima

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Hiroshima, 5 de agosto (Jiji Press)—Los padres de un niño iraní que murió en un ataque aéreo, de visita actualmente en Hiroshima, tienen previsto asistir el jueves a la ceremonia anual en memoria de las víctimas del bombardeo atómico estadounidense del 6 de agosto de 1945 sobre esta ciudad del oeste de Japón.

El martes participaron en un festival de cine relacionado con Irán. La pareja afirmó que nunca podrá recuperar la felicidad de estar con su hijo y expresó su deseo de que una tragedia como la suya no vuelva a repetirse.

Su hijo, Makan Nasiri, de siete años y alumno de primer curso de primaria en una escuela de Minab, en el sur de Irán, murió en un ataque aéreo contra el centro educativo, presuntamente llevado a cabo por el ejército de Estados Unidos, en febrero. En el ataque fallecieron alrededor de 170 personas.

Los padres rompieron a llorar cuando, al comienzo del festival, se proyectaron imágenes de los combates.

Su madre, Asiyeh Rahinezhadmahmoodi, de 41 años, relató que su hijo, vestido con un jersey azul, nunca regresó a casa después de que ella lo despidiera para ir a la escuela. Explicó que encontraron el jersey y los zapatos del niño, pero que su cuerpo nunca fue hallado.

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