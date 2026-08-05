El ministro de Defensa de Japón aboga por un mundo libre de armas nucleares tras provocar una controversia

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Tokio, 5 de agosto (Jiji Press)—El ministro de Defensa de Japón, Koizumi Shinjirō, expresó el martes su apoyo a la construcción de un mundo sin armas nucleares, después de que una propuesta suya de debatir sin tabúes la política nuclear desatara una controversia, incluso entre supervivientes de los bombardeos atómicos.

“Comparto profundamente el sincero deseo de los hibakusha de lograr un mundo sin armas nucleares”, declaró Koizumi en una rueda de prensa.

El pasado mes, durante un programa emitido por internet, Koizumi afirmó que Japón no puede evitar debatir una cuestión tan compleja como la política nuclear. Sus declaraciones suscitaron críticas por parte de una organización de hibakusha de Hiroshima, ciudad que sufrió el bombardeo atómico del 6 de agosto de 1945, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. El grupo calificó sus palabras de “imperdonables”.

“Al hablar de la política de defensa en su conjunto, lo que dije fue que es importante debatir sin excluir ninguna opción”, explicó Koizumi el martes. “Seguiremos trabajando activamente para mantener y reforzar el sistema internacional de desarme y no proliferación nuclear”.

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