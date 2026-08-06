Advierten a los afectados por el terremoto de Kumamoto de la llegada de un tifón

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Kumamoto, 5 de agosto (Jiji Press)—Más de 7.100 personas seguían alojadas en centros de evacuación de la prefectura de Kumamoto el miércoles, ocho días después de que un potente terremoto sacudiera esta prefectura del suroeste de Japón.

El Gobierno de la prefectura y otras autoridades han instado a quienes, tras el temblor de magnitud 7,1, viven en sus vehículos o permanecen en sus propias viviendas a extremar las precauciones ante el tifón Dolphin, que está previsto que se aproxime a la zona durante el fin de semana.

El miércoles por la tarde, el decimotercer tifón de la temporada avanzaba hacia el oeste al este de la isla principal de la prefectura de Okinawa, la más meridional de Japón, con una presión atmosférica central de 945 hectopascales y una velocidad máxima del viento de 45 metros por segundo.

Se prevé que el potente tifón cruce el mar de China Oriental después de aproximarse a la isla principal de Okinawa el viernes.

También el miércoles, el gran ferry Hakuō II, fletado por el Ministerio de Defensa, comenzó a ofrecer servicios de baño, atención médica y otros tipos de asistencia a los evacuados en el puerto de Yatsushiro, en la ciudad homónima. Se trata de la primera iniciativa puesta en marcha en virtud de la ley de 2021 para promover el uso de buques destinados a la prestación de asistencia médica.

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