El alcalde de Hiroshima insta a los líderes mundiales a trabajar por la abolición de las armas nucleares

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Hiroshima, 6 de agosto (Jiji Press)—El jueves Hiroshima conmemoró el 81.º aniversario del bombardeo atómico. En el Parque Memorial de la Paz, la ciudad celebró la ceremonia oficial en memoria de las víctimas, a la que asistieron unas 50.000 personas, entre ellas supervivientes del bombardeo, familiares de las víctimas y la primera ministra Takaichi Sanae.

En su Declaración por la Paz, el alcalde Matsui Kazumi denunció que “se repiten las invasiones militares en las que las armas nucleares se utilizan como instrumento de intimidación y los comportamientos arbitrarios de grandes potencias que desprecian el derecho internacional”. Asimismo, afirmó que “la sociedad civil desea la abolición de las armas nucleares lo antes posible” e instó a los dirigentes de todo el mundo a expresar su determinación y aplicar políticas encaminadas a lograr ese objetivo.

A la ceremonia asistieron representantes de 121 países y territorios, así como de la Unión Europea, la cifra más alta registrada hasta la fecha. China y Rusia no enviaron representantes, mientras que Estados Unidos estuvo representado por el número dos de su misión diplomática en Japón.

A las 8:15 de la mañana, hora en la que fue lanzada la bomba atómica sobre la ciudad, sonó la Campana de la Paz y los asistentes guardaron un minuto de silencio.

En su declaración, Matsui recordó los testimonios de tres hibakusha que presenciaron el estado en que quedaron sus familiares o vivieron durante años con el temor constante a la enfermedad provocada por la radiación. El alcalde expresó su preocupación por el progresivo desvanecimiento de la memoria de la guerra y por un contexto internacional en el que el uso de armas nucleares podría llegar a considerarse aceptable. Para evitar que la abolición de estas armas quede reducida a un ideal, hizo un llamamiento, especialmente a las generaciones más jóvenes, para que actúen en favor de la paz.

Matsui también aludió al hecho de que la Conferencia de las Partes encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares celebrada este año no lograra adoptar un documento final. “¿Hasta cuándo seguirán decepcionándonos?”, preguntó a los líderes mundiales. Asimismo, pidió al Gobierno japonés que participe como observador en la próxima conferencia, prevista para noviembre, y que refuerce las medidas de apoyo a los hibakusha.

En su intervención, la primera ministra Takaichi reafirmó el compromiso de Japón con los tres principios no nucleares y subrayó que, como único país que ha sufrido bombardeos atómicos en tiempo de guerra, tiene “la misión de seguir esforzándose sin descanso” por hacer realidad un mundo libre de armas nucleares. También destacó que transmitir la realidad de los bombardeos constituye “el punto de partida de todos los esfuerzos en favor del desarme nuclear” y prometió seguir trabajando por la consecución de una paz duradera.

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