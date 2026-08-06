Japón y Panamá acuerdan reforzar la cooperación para garantizar la estabilidad del canal de Panamá

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Tokio, 6 de agosto (Jiji Press)—El ministro japonés de Asuntos Exteriores, Motegi Toshimitsu, y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, acordaron reforzar la cooperación para garantizar un entorno operativo estable del canal de Panamá.

Durante una reunión celebrada el miércoles (hora local) en Ciudad de Panamá, Motegi y Mulino analizaron la colaboración entre ambos países aprovechando la experiencia de las empresas japonesas en diversos ámbitos, incluida la gestión de residuos, con el objetivo de contribuir al uso estable del canal.

Ambos destacaron la importancia de mantener y desarrollar el orden marítimo. También intercambiaron puntos de vista sobre la situación en sus respectivas regiones.

Mulino expresó su agradecimiento por el apoyo prestado por Japón hasta la fecha y afirmó que espera profundizar aún más los lazos bilaterales y elevar la relación entre ambos países a una asociación estratégica.

“El impulso para seguir fortaleciendo nuestra relación está creciendo”, respondió Motegi.

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