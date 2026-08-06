La primera ministra Takaichi se compromete a mantener los tres principios antinucleares

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Hiroshima, 6 de agosto (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, reiteró el jueves que su Gobierno “mantiene firmemente como orientación política” los tres principios antinucleares del país: no poseer armas nucleares, no producirlas y no permitir su entrada en territorio japonés.

Durante una rueda de prensa celebrada en la ciudad de Hiroshima, en el oeste de Japón, Takaichi evitó pronunciarse sobre la posibilidad de revisar estos principios en el marco del plan del Gobierno para actualizar antes de finales de este año sus tres principales documentos relacionados con la seguridad nacional.

“Estamos llevando a cabo un estudio” sobre la actualización, declaró Takaichi, quien también preside el Partido Liberal Democrático (PLD), aunque sin ofrecer más detalles.

Takaichi defiende revisar el principio de no permitir la entrada de armas nucleares en Japón, y algunos miembros del PLD han mostrado su apoyo a esta idea ante la próxima revisión de los documentos de seguridad. El ministro de Defensa, Koizumi Shinjirō, destacó recientemente la importancia de mantener debates sobre la política nuclear del país sin establecer ningún tipo de tabú.

En la rueda de prensa, Takaichi se mostró prudente respecto a la participación de Japón como observador en una conferencia de revisión del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares prevista para noviembre.

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