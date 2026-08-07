Los colectivos de ‘hibakusha’ instan al Gobierno japonés a apoyar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares

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Hiroshima, 7 de agosto (Jiji Press)—Siete organizaciones de supervivientes de las bombas atómicas (hibakusha) de la prefectura de Hiroshima instaron al Gobierno japonés a apoyar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.

Representantes de estos grupos entregaron a la primera ministra Takaichi Sanae, durante una reunión celebrada en un hotel de la ciudad de Hiroshima, capital de la prefectura del oeste de Japón, un documento con varias peticiones, entre ellas el respaldo al tratado.

Los representantes criticaron que el Gobierno no ha mostrado una participación activa en la diplomacia de paz, no ha demostrado suficiente compromiso con la eliminación de las armas nucleares ni ha elaborado políticas concretas para avanzar hacia el desarme nuclear, mientras acelera sus esfuerzos para reforzar las capacidades defensivas del país.

En respuesta, Takaichi afirmó: “Japón comprende la inhumanidad de las armas nucleares mejor que ningún otro país, porque es la única nación que ha sufrido ataques con armas nucleares”.

Las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, en el suroeste de Japón, fueron destruidas por bombas atómicas estadounidenses en agosto de 1945, durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial.

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