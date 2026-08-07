Takaichi no desmiente una posible revisión de los principios antinucleares

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Hiroshima, 7 de agosto (Jiji Press)—La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, no descartó el 6 de agosto, durante una rueda de prensa celebrada en Hiroshima, revisar los tres principios antinucleares (no poseer armas nucleares, no producirlas y no permitir su entrada en territorio japonés). Sus declaraciones dejaron entrever su disposición a reconsiderar el principio de “no introducir” armas nucleares en territorio japonés.

El Gobierno tiene previsto revisar antes de que finalice el año los tres documentos clave de la política de seguridad nacional, y el tratamiento de estos principios será uno de los principales puntos de debate. Organizaciones de supervivientes de la bomba atómica (hibakusha) que se reunieron con la primera ministra expresaron fuertes dudas al respecto.

“Prefiero no hacer conjeturas al respecto”, respondió Takaichi al ser preguntada si la revisión de esos documentos implicaría modificar los tres principios no nucleares. A continuación, subrayó que el Gobierno “mantiene” dichos principios como orientación política.

Antes de asumir el cargo, Takaichi había planteado en varias ocasiones la necesidad de revisar el principio de “no introducir” armas nucleares, preguntándose, por ejemplo, si en una situación crítica que amenazara la seguridad de la población Japón seguiría sin permitir la entrada en sus puertos de buques estadounidenses con armamento nuclear. En julio, durante una sesión de la Comisión Presupuestaria de la Cámara de Consejeros, afirmó que, en el proceso de revisión de los documentos de seguridad, “todas las cuestiones deben ponerse sobre la mesa para su debate”.

En el discurso pronunciado previamente durante la ceremonia conmemorativa de las víctimas del bombardeo atómico y el acto por la paz en Hiroshima, la primera ministra se limitó a afirmar que el Gobierno “mantiene” los tres principios antinucleares. En contraste, anteriores primeros ministros como Ishiba Shigeru y Kishida Fumio habían señalado expresamente que los principios se mantendrían “preservándolos” o “manteniéndolos”. Personas cercanas a Takaichi reconocieron que esa elección de palabras respondía a la intención de dejar abierta la discusión de cara a la próxima revisión de los documentos de seguridad.

Dentro del Gobierno se han multiplicado en los últimos tiempos las declaraciones favorables a reabrir el debate sobre la política nuclear. En diciembre del año pasado, un alto cargo del Ejecutivo afirmó que “Japón debería poseer armas nucleares”. Por su parte, el ministro de Defensa, Koizumi Shinjirō, defendió la necesidad de debatir estas cuestiones “sin tabúes y con un sentido de urgencia”. El 6 de agosto, el líder del partido Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón), Yoshimura Hirofumi, declaró asimismo a la prensa que el principio de “no introducir” armas nucleares “deja margen para el debate”.

La primera ministra también se reunió con hibakusha en un hotel de Hiroshima. Durante el encuentro, uno de los asistentes le preguntó si el Gobierno tenía previsto revisar los tres principios antinucleares mientras impulsa el fortalecimiento de las capacidades de defensa. En el escrito de peticiones que le entregaron se afirmaba que una revisión de esos principios “iría en contra de nuestros deseos y sería inaceptable”. Takaichi respondió reiterando que el Gobierno “mantiene” los tres principios antinucleares.

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