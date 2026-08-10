Un creciente número de indonesios llevan nombres de personajes de ‘anime’ japonés

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Yakarta, 8 de agosto (Jiji Press)—Un número de ciudadanos indonesios llevan nombres inspirados en el manga y el anime japonés, entre los cuales se ha confirmado que 16 personas se llaman “Doraemon”, como el felino robótico sin orejas que protagoniza la famosa serie de animación homónima.

Un funcionario indonesio del registro civil publicó el miércoles en redes sociales que la cultura popular japonesa ha influido en la elección de los nombres de los ciudadanos de su país.

Muchos de estos nombres provienen de personajes principales de obras de manga y anime conocidas internacionalmente, como “Nobita”, otra de las figuras clave de la serie Doraemon, cuyo nombre comparten 181 personas.

Los más populares son “Uzumaki” y “Naruto”, procedentes de Uzumaki Naruto, el personaje principal de la serie de manga y anime de ninjas Naruto. Un total de 347 personas llevan el nombre de Uzumaki o Naruto.

Por otra parte, 79 indonesios se llaman “D. Luffy”, en referencia al protagonista de la serie de aventuras piratas One Piece.

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