En el 70.º aniversario de su fundación, Nihon Hidankyō vuelve a pedir un mundo sin armas nucleares

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Nagasaki, 10 de agosto (Jiji Press)—La Confederación Japonesa de Organizaciones de Víctimas de las Bombas Atómica y de Hidrógeno (Nihon Hidankyō), la única organización nacional de hibakusha (supervivientes de las bombas atómicas), cumplió el lunes 70 años desde su fundación. La entidad, que apela a la abolición de las armas nucleares y fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2024, ofreció una rueda de prensa en Nagasaki, su lugar de creación, en la que hizo un llamamiento para lograr “una sociedad sin armas nucleares ni guerras”.

A la rueda de prensa, celebrada cerca del lugar de la explosión, asistieron un total de siete personas, entre ellas varios directivos. Tanaka Terumi, de 94 años y copresidente de la organización, recordó su experiencia como estudiante universitario cuando presenció la fundación y afirmó: “Los hibakusha de todo el país iniciaron este movimiento con gran fuerza. El deseo de los supervivientes es que no existan armas nucleares en el mundo”. Tanaka declaró asimismo: “Los hibakusha iremos desapareciendo. Deseo que tomen el relevo de este movimiento para eliminar las armas nucleares de la Tierra”.

Por su parte, Tanaka Shigemitsu, de 85 años y también copresidente en Nagasaki, subrayó: “Transmitiremos que bajo ninguna circunstancia se debe ir a la guerra”. Kodama Michiko, de 88 años y subsecretaria general, enfatizó también: “Mientras nos quede vida, queremos seguir prestando testimonio y transmitiendo esta experiencia”.

Hamazumi Jirō, de 80 años, secretario general, aseguró que “Construir una ‘sociedad humana sin armas nucleares ni guerras’ depende de cada persona en el mundo. Seguiremos alzando la voz durante la vida que nos queda. Luchemos juntos”.

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