Ciertas bacterias intestinales podrían ser responsables de muchos casos de cáncer colorrectal en Japón

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Tokio, 11 de agosto (Jiji Press)—Un equipo japonés de investigación afirma haber encontrado rastros de mutaciones genéticas en casi la mitad de los casos de cáncer colorrectal en Japón. Esta mutaciones estarían provocadas por una toxina que producen determinadas cepas de Escherichia coli en el intestino.

Al dar a conocer los resultados el lunes, el equipo afirmó que se considera que la toxina denominada “colibactina” interviene en la carcinogénesis, el proceso por el cual las células normales se convierten en células cancerosas, y añadió que su objetivo es desarrollar un método para prevenir el cáncer colorrectal mediante la eliminación de dichas bacterias.

El equipo está formado por el profesor Yachida Shin’ichi, de la Escuela de Posgrado de Medicina de la Universidad de Osaka, y el profesor Shibata Tatsuhiro, del Instituto de Ciencias Médicas de la Universidad de Tokio.

Entre las causas del cáncer de colorrectal figuran la genética, la dieta y los hábitos de vida, aunque también existen informes que señalan la implicación de ciertas bacterias, lo que demuestra la diversidad de factores que intervienen en su desarrollo. “Queremos aclarar por qué el cáncer colorrectal vinculado a la colibactina es tan frecuente entre los japoneses, así como la vía de infección de la bacteria E. coli que la produce”, declaró el profesor Yachida. Los resultados de la investigación se publicaron en la edición digital de la revista científica estadounidense Nature Genetics.

El análisis abarcó a un total de 200 pacientes con cáncer colorrectal del Hospital del Centro Nacional de Cáncer (Tokio) y del Hospital Universitario de Osaka. Se descubrió que el ADN de genes como APC, BRAF y TP53, que contribuyen a la aparición y progresión de este tipo de cáncer, resultó dañado y mutado por la colibactina. La proporción de casos en los que esta toxina intervino en el desarrollo de la enfermedad fue de aproximadamente el 45 %, un porcentaje que ascendió a cerca del 70 % al limitarse a pacientes jóvenes menores de 40 años.

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