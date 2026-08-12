Unos lagartos escondidos en calcetines llevan a una detención por contrabando en Tokio

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Tokio, 12 de agosto (Jiji Press)––La policía de Tokio detuvo el sábado a un ciudadano mexicano como sospechoso de intentar introducir en Japón nueve lagartos de contrabando, ocultándolos en unos calcetines dentro de su equipaje.

Daniel Isaac Velasco Baltazar, de 23 años, es sospechoso de haber intentado importar los lagartos desde Corea del Sur sin declararlos en la aduana del aeropuerto de Haneda (Tokio), según el Departamento de la Policía Metropolitana. Velasco ha admitido los hechos que se le imputan.

Los nueve ejemplares eran lagartos caimán arbóreos terrestres, cuyo comercio internacional está restringido en virtud de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Los agentes de la Aduana de Tokio, al inspeccionar su equipaje, encontraron 200 lagartos escondidos en 22 pares de calcetines; uno de los animales estaba muerto, según la policía.

El sospechoso declaró a los investigadores que había comprado los lagartos en México por un precio equivalente a entre 560 y 750 yenes cada uno.

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