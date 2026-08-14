El príncipe heredero de Japón declina pronunciarse sobre la ley revisada de la Casa Imperial
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Tokio, 13 de agosto (Jiji Press)—El príncipe heredero Akishino declinó pronunciarse sobre la revisión de la Ley de la Casa Imperial, promulgada el mes pasado, durante una rueda de prensa celebrada el jueves con motivo de su próxima visita oficial a Paraguay.
“Tengo diversas reflexiones al respecto”, afirmó el príncipe heredero, aunque agregó: “preferiría abstenerme de hablar de ello aquí”, en referencia a la ley revisada, concebida para asegurar un número suficiente de miembros de la Familia Imperial. Akishino se convirtió así en el primer miembro de la Familia Imperial en pronunciarse en una rueda de prensa desde la entrada en vigor de la norma.
La ley revisada permite a la Familia Imperial adoptar a descendientes varones por línea paterna de las 11 antiguas ramas imperiales, y posibilita que las mujeres conserven su estatus imperial tras contraer matrimonio.
En una rueda de prensa celebrada en junio, antes de la promulgación de la ley revisada, el emperador Naruhito expresó su deseo de que el debate sobre el número de miembros de la Familia Imperial “cuente con la comprensión del pueblo”.
El príncipe heredero Akishino manifestó que comparte lo expresado por el emperador.