El príncipe heredero de Japón declina pronunciarse sobre la ley revisada de la Casa Imperial

Tokio, 13 de agosto (Jiji Press)—El príncipe heredero Akishino declinó pronunciarse sobre la revisión de la Ley de la Casa Imperial, promulgada el mes pasado, durante una rueda de prensa celebrada el jueves con motivo de su próxima visita oficial a Paraguay.

“Tengo diversas reflexiones al respecto”, afirmó el príncipe heredero, aunque agregó: “preferiría abstenerme de hablar de ello aquí”, en referencia a la ley revisada, concebida para asegurar un número suficiente de miembros de la Familia Imperial. Akishino se convirtió así en el primer miembro de la Familia Imperial en pronunciarse en una rueda de prensa desde la entrada en vigor de la norma.

La ley revisada permite a la Familia Imperial adoptar a descendientes varones por línea paterna de las 11 antiguas ramas imperiales, y posibilita que las mujeres conserven su estatus imperial tras contraer matrimonio.

En una rueda de prensa celebrada en junio, antes de la promulgación de la ley revisada, el emperador Naruhito expresó su deseo de que el debate sobre el número de miembros de la Familia Imperial “cuente con la comprensión del pueblo”.

El príncipe heredero Akishino manifestó que comparte lo expresado por el emperador.

Con motivo del 90.º aniversario de la emigración japonesa a Paraguay, el príncipe heredero y la princesa Kiko visitarán ese país entre el 18 y el 26 de este mes. Será la primera visita de Akishino a Paraguay en 20 años —la anterior la realizó en solitario, debido al nacimiento del príncipe Hisahito—, por lo que expresó su alegría de poder viajar esta vez junto a su esposa. Por su parte, la princesa Kiko, que visitará el país por primera vez, señaló sentirse “sumamente agradecida”. El príncipe heredero afirmó además que desea “rendir homenaje” a los inmigrantes japoneses y sus descendientes (nikkei), quienes han servido de puente entre Japón y Paraguay.