Intensas lluvias dejan varias víctimas mortales en Chiba

Chiba, 14 de agosto (Jiji Press)—Las intensas lluvias que azotaron la prefectura de Chiba, al este de Tokio, y que amainaron en las primeras horas del viernes, dejaron un saldo de cuatro personas fallecidas y otra en estado de parada cardiorrespiratoria, informó la sede central de gestión de desastres de la prefectura.

La Agencia Meteorológica de Japón rebajó a las 5:15 de la mañana del viernes, dentro de su sistema de cinco niveles, las alertas de nivel 5 por lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra que había emitido para numerosos municipios de la prefectura, dejándolas en nivel 4 o inferior. Pese a ello, la agencia continuó instando a la población a extremar la precaución ante posibles deslizamientos de tierra, crecidas de ríos e inundaciones en zonas bajas, así como ante el riesgo de desbordamientos.