Intensas lluvias dejan varias víctimas mortales en Chiba

Sociedad

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Chiba, 14 de agosto (Jiji Press)—Las intensas lluvias que azotaron la prefectura de Chiba, al este de Tokio, y que amainaron en las primeras horas del viernes, dejaron un saldo de cuatro personas fallecidas y otra en estado de parada cardiorrespiratoria, informó la sede central de gestión de desastres de la prefectura.

La Agencia Meteorológica de Japón rebajó a las 5:15 de la mañana del viernes, dentro de su sistema de cinco niveles, las alertas de nivel 5 por lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra que había emitido para numerosos municipios de la prefectura, dejándolas en nivel 4 o inferior. Pese a ello, la agencia continuó instando a la población a extremar la precaución ante posibles deslizamientos de tierra, crecidas de ríos e inundaciones en zonas bajas, así como ante el riesgo de desbordamientos.

Se prevé que las condiciones atmosféricas se mantengan inestables en la región oriental de Kantō-Kōshin, donde persistirá el riesgo de lluvias torrenciales hasta la mañana del sábado.

Según la sede central de gestión de desastres de la prefectura, entre las víctimas mortales figuran una persona en Ichikawa y dos en Sakura, mientras que la cuarta fue hallada en Yachiyo.


大雨の影響で冠水した道路＝１３日夜、千葉県市川市

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