Japón entrega a Taiwán un nuevo modelo de tren de alta velocidad Shinkansen

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Kaohsiung, Taiwán, 16 de agosto (Jiji Press)—Japón entregó el sábado a Taiwán por primera vez un modelo nuevo del tren de alta velocidad Shinkansen fabricado en Japón.

Los 12 coches del modelo N700ST entregados, caracterizados por sus emblemáticas franjas naranjas y negras sobre una carrocería blanca, fueron descargados de un buque de carga en un puerto de Kaohsiung, en el suroeste de Taiwán.

En la ceremonia de entrega, el ministro de Transportes de Taiwán, Chen Shih-kai, declaró que el tren no es solo un vehículo nuevo, sino un símbolo del futuro desarrollo industrial y urbano.

Taiwan High Speed Rail Corp. (THSRC) encargó 12 trenes de este tipo, cada uno de ellos compuesto por 12 coches, para ponerlos en servicio por etapas a partir de julio de 2027. Se prevé que los nuevos trenes aumenten la capacidad de transporte en las horas punta en un 25 %.

Un consorcio japonés integrado por Hitachi Ltd. y Toshiba Corp. recibió un pedido valorado en 124.000 millones de yenes. “Estamos seguros de que (el tren) contribuirá al desarrollo de la sociedad taiwanesa”, afirmó Yamakawa Takuya, responsable del consorcio, en el acto de entrega.

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