Confirman 10 víctimas mortales a causa de las intensas lluvias en Chiba

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Chiba, 16 de agosto (Jiji Press)—El número de fallecidos a causa de las intensasd lluvias registradas este mes en la prefectura de Chiba, al este de Tokio, se ha elevado a 10, incluidos casos en los que se investiga su relación con el desastre, mientras que una persona continúa desaparecida, según informó el domingo el gobierno prefectural.

La décima víctima es un hombre de unos 30 años que falleció por intoxicación por monóxido de carbono tras utilizar un generador eléctrico a causa de un corte de corriente en su vivienda de la ciudad de Chiba.

Según datos de la prefectura, unas 1.500 viviendas resultaron inundadas. Por otra parte, más de 1.200 vehículos anegados fueron abandonados en las carreteras tras las intensas lluvias, y aún quedan más de 100 por retirar. En la ciudad de Ichihara se produjo un accidente en el que se vieron implicados tres vehículos a causa de un choque con un auto abandonado.

Las autoridades locales apresuran los trabajos para retirar los vehículos abandonados, ya que podrían obstaculizar el paso de los transportes de emergencia. El gobierno municipal de Chiba ha solicitado asistencia al Ministerio de Transportes.

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