JAL y ANA coordinarán por primera vez los horarios de sus vuelos

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Tokio, 17 de agosto (Jiji Press)—El lunes se conoció que Japan Airlines (JAL) y All Nippon Airways (ANA) coordinarán por primera vez sus horarios de vuelos en una ruta nacional para evitar que se solapen.

La medida afectará a los vuelos de las dos principales aerolíneas japonesas en la ruta entre el aeropuerto de Haneda, en Tokio, y el aeropuerto de Okayama, en el oeste de Japón, a partir de finales de octubre.

La cooperación entre ambas compañías se produce en un momento en el que buscan mantener sus redes de rutas ante la intensa competencia, el incremento de los costes de combustible y mantenimiento, y la disminución de los viajeros de negocios.

Hasta ahora, dado que ajustar los horarios podía vulnerar la ley antimonopolio, cada aerolínea fijaba sus trayectos de forma independiente, lo que daba lugar a numerosos casos en los que varias compañías programaban vuelos para la misma ruta a la misma hora.

Sin embargo, en mayo, un panel de expertos del Ministerio de Transportes publicó un informe en el que señalaba que este tipo de ajustes no infringirían la ley si se cumplen determinadas condiciones.

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