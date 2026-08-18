Rusia convoca al embajador de Japón después de que Tokio protestara por la visita de Putin a una isla en disputa
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Tokio, 18 de agosto (Jiji Press)—El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró el lunes que había convocado al embajador de Japón en Rusia, Mutō Akira, después de que Japón protestara por la visita efectuada la semana pasada por el presidente ruso, Vladímir Putin, a una isla en disputa del Pacífico noroeste.
En una rueda de prensa, Lavrov afirmó que citó al embajador inmediatamente después de que la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, y el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Motegi Toshimitsu, expresaran su protesta por la visita realizada por Putin a la isla el pasado jueves. La isla, Etorofu, es una de las cuatro conocidas en Japón como los Territorios del Norte.
Según la agencia estatal rusa de noticias Tass, Maria Zakharova, directora del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, declaró el lunes que Mutō respondería a la citación el martes.
La información se conoció después de que Lavrov señalara que la Embajada de Japón en Moscú respondió que Mutō no podía acudir al Ministerio de Asuntos Exteriores el viernes ni el lunes, las fechas fijadas por el ministerio, sin ofrecer una razón clara.
El ministro ruso calificó la situación de “completamente inaceptable” y de “clara violación del protocolo”. Asimismo, añadió que abordaría con Mutō no solo la respuesta de Japón a la visita de Putin a Etorofu, sino también la manera en que los embajadores deben desempeñar sus funciones en el país receptor.
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