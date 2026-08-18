El número de víctimas mortales por las intensas lluvias en Chiba asciende a 11

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Chiba, 18 de agosto (Jiji Press)—El número de fallecidos a causa de las fuertes lluvias que afectaron el pasado jueves a la prefectura de Chiba, al este de Tokio, se ha elevado a 11, según informó el martes la sede de respuesta ante desastres del gobierno prefectural. Recientemente se halló el cuerpo de un hombre de unos 60 años en la ciudad de Ichihara.

Además de las víctimas mortales confirmadas, se encontró el cuerpo de un hombre no identificado junto a un río en el distrito de Wakaba, en la ciudad de Chiba, capital de la prefectura. La policía prefectural y otras autoridades están investigando si su muerte estuvo relacionada con las intensas lluvias.

Según la sede de respuesta ante desastres, dos personas continúan desaparecidas, dos sufrieron heridas graves y 34 presentaron lesiones leves. Una de las personas desaparecidas podría ser el hombre hallado en Ichihara, y se están realizando las gestiones para confirmar su identidad.

Un total de 2.140 viviendas sufrieron inundaciones por encima o por debajo del nivel del suelo.

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