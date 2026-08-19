Fallece el expresidente de Komatsu, Sakane Masahiro, a los 85 años

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Tokio, 18 de agosto (Jiji Press)—Sakane Masahiro, expresidente de Komatsu Ltd., un fabricante japonés de maquinaria de construcción, falleció el pasado 10 de agosto debido a una enfermedad, según se supo este martes. Tenía 85 años.

Originario de la prefectura de Shimane, en el oeste de Japón, Sakane ocupó el cargo de presidente de Komatsu entre 2001 y 2007. Durante su mandato impulsó reformas estructurales, como la concentración de Komatsu en actividades clave, lo que contribuyó a la recuperación de la empresa.

También apostó con fuerza por las tecnologías de la información, entre ellas un sistema para gestionar de forma remota la información sobre el funcionamiento de las máquinas de construcción.

En 2010, siendo presidente de Komatsu, Sakane asumió el cargo de vicepresidente de la Federación Empresarial de Japón (Keidanren), el mayor grupo de presión empresarial del país.

También ocupó el cargo de presidente de la Unión de Científicos e Ingenieros de Japón.

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