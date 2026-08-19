Japón delibera sobre un programa de enseñanza del japonés para residentes extranjeros

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Tokio, 18 de agosto (Jiji Press)—El Gobierno japonés celebró el martes la primera reunión de un grupo de trabajo encargado de elaborar un programa destinado a los residentes extranjeros para que aprendan el idioma japonés y comprendan los sistemas y las normas locales, con el objetivo de ponerlo a prueba en el ejercicio fiscal 2028.

El grupo de trabajo analizará la estructura y los contenidos didácticos de dicho programa.

El grupo está formado por seis miembros y encabezado por Takahashi Susumu, presidente emérito de Japan Research Institute Ltd.

“Queremos crear un programa eficaz”, afirmó Suzuki Hayato, secretario de Estado de la Oficina del Consejo de Ministros, en la reunión celebrada hoy.

Matsushima Midori, asesora especial de la primera ministra, afirmó que los residentes extranjeros pueden vivir y trabajar sin problemas en Japón a medio y largo plazo si tienen un buen dominio de la lengua japonesa.

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