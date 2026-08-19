El Gobierno de Japón plantea un código de transparencia para las empresas de IA generativa

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Tokio, 18 de agosto (Jiji Press)—Un panel del Gobierno japonés aprobó el martes en términos generales un plan para adoptar un “código de principios” dirigido a las empresas de inteligencia artificial generativa con el objetivo de proteger los derechos de propiedad intelectual, e instó a las compañías a hacer públicos los datos de entrenamiento de sus IA y los métodos utilizados para recopilar dicha información.

Se presentó un borrador del código en una reunión en línea de un panel de expertos sobre derechos de propiedad intelectual en la era de la IA.

La elaboración del borrador responde a la creciente preocupación ante el uso de textos e imágenes sin consentimiento para entrenar modelos de IA y de que estos puedan vulnerar los derechos de autor, a medida que esta tecnología gana cada vez más popularidad.

La propuesta se basa en una ley sobre tecnologías relacionadas con la IA promulgada en mayo de 2025 y busca equilibrar la protección de los derechos con la innovación tecnológica.

El Gobierno aplicará el enfoque de “cumplir o explicar” (comply or explain, en el documento original), en virtud del cual establecerá un código no vinculante para las empresas de IA generativa, incluidos desarrolladores de sistemas y proveedores de servicios, permitiéndoles elegir entre acatar el código o explicar públicamente los motivos por los que deciden no hacerlo.

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