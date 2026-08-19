Estados Unidos impone sanciones a la presidenta de la Corte Penal Internacional, Akane Tomoko

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Washington/Bruselas, 18 de agosto (Jiji Press)—El Gobierno de Estados Unidos anunció el martes la inclusión de la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la japonesa Akane Tomoko, en una lista de personas sujetas a sanciones por Washington y denunció un “atentado contra la soberanía estatal” por parte del tribunal con sede en La Haya.

La CPI se ha enfrentado a una creciente presión por parte del Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, en respuesta a sus investigaciones sobre crímenes de guerra que involucran a tropas de Estados Unidos y a su orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Estados Unidos no es miembro de la CPI.

En virtud de las sanciones, se congelarán todos los activos que posean en Estados Unidos las personas incluidas en la lista y se les prohibirá viajar a este país. Además de Akane, también estará sujeto a estas medidas el fiscal sénior de la CPI Abdoulaye Seye, de Senegal.

En un comunicado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó con respecto a la CPI: “No toleraremos su ataque a la soberanía estatal”. El tribunal “es una corte supranacional corrupta e irremediablemente politizada que ha abusado maliciosamente de su autoridad y ha excedido su mandat”, declaró.

“Estamos dispuestos a desmantelar la CPI si fuera necesario”, advirtió Rubio. El mes pasado, el secretario de Estado ya había manifestado su intención de instar a los Estados miembros a retirarse del tribunal.

Por su parte, la CPI publicó un comunicado el día 18 en el que rechazó las medidas: “Si los profesionales del ámbito judicial se ven amenazados por aplicar la ley, el propio orden jurídico internacional queda en peligro”. Asimismo, el organismo enfatizó: “Tal como hemos manifestado hasta ahora, apoyaremos de forma decidida y sin vacilar a nuestro personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables”.

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