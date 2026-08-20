Crece en Japón el uso de la tecnología de reconocimiento facial en el transporte y el comercio

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Tokio, 20 de agosto (Jiji Press)—Los servicios que utilizan tecnología de reconocimiento facial se están expandiendo en Japón, lo que permite, por ejemplo, el acceso sin contacto ni billete en las barreras de las estaciones de tren y realizar pagos en tiendas sin necesidad de sacar la cartera o una tarjeta de crédito.

Aumentan las expectativas de que la evolución de la inteligencia artificial mejore la precisión de los sistemas de reconocimiento facial y ayude a reducir el fraude. No obstante, la Asociación para la Promoción de la Tecnología de Autenticación de ID señaló que “existe la inquietud entre los usuarios de que se puedan rastrear sus movimientos”. Asimismo, afirmó que “se exige a las empresas operadoras una gestión prudente que preste la debida consideración para no vulnerar la privacidad”.

Trial Holdings Inc., empresa que gestiona tiendas de descuento, entre otros negocios, ha introducido un servicio de pago que utiliza la tecnología de reconocimiento facial de NEC Corp. en 15 establecimientos de Tokio y de la prefectura de Fukuoka, en el suroeste de Japón. Un registro previo permite a los clientes comprar con tan solo escanear los productos en la caja de autoservicio, sin necesidad de usar dinero en efectivo ni servicios de pago a través del teléfono inteligente.

Los espectadores pueden asistir a los partidos del equipo de béisbol de los Gigantes de Yomiuri en el Tokyo Dome accediendo al estadio mediante un sistema de reconocimiento facial de Panasonic Connect Co., previa obtención de un identificador, y pagar en algunos comercios sin recurrir a dinero en efectivo ni tarjetas de crédito.

Hitachi Ltd. y Tobu Railway Co. han instalado tornos de acceso con reconocimiento facial en la estación de Ikebukuro, en la línea Tōjō de la operadora ferroviaria, así como en otras estaciones. Se prevé que en el futuro esta tecnología también pueda utilizarse para realizar pagos en instalaciones comerciales, incluidas las tiendas de conveniencia de las inmediaciones.

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