Fallece la actriz japonesa Kishi Keiko a los 93 años

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Tokio, 19 de agosto (Jiji Press)—La actriz japonesa Kishi Keiko, famosa entre otros trabajos por su papel en la exitosa película Kimi no na wa (“¿Cuál es tu nombre?”, 1953), falleció el 7 de agosto a los 93 años. La noticia se dio a conocer el miércoles.

Nacida en Yokohama, fue una de las grandes estrellas del cine japonés de la posguerra. Asimismo, desarrolló una brillante carrera como escritora.

Debutó en el cine en 1951 con Waga ya wa tanoshi (Hogar, dulce hogar) y alcanzó la fama nacional gracias al éxito de Kimi no na wa, largometraje que protagonizó. También destacó en la televisión en varias series de gran éxito.

En 2004, Kishi recibió la Orden del Sol Naciente, Rayos de Oro con Roseta, una de las condecoraciones más prestigiosas de Japón. En 2011, el Gobierno francés la nombró comendadora de la Orden de las Artes y las Letras.

A lo largo de medio siglo, Kishi Keiko apareció en numerosas películas, entre ellas varias obras del director Ichikawa Kon, como Otōto (“Hermano menor”), Akuma no temari uta (“La balada del diablo”), Sasameyuki (Las hermanas Makioka) y Kāchan (“Madre”).

Paralelamente, destacó también como escritora con obras como el reportaje Berarūshi no ringo (“Las manzanas de Bielorrusia”), basado en sus coberturas en zonas de conflicto de todo el mundo, con el que obtuvo el Premio del Club de Ensayistas de Japón. Dejó un amplio catálogo de publicaciones en diversos géneros, que abarca desde ensayos como Pari no sora wa akanegumo (“Nubes grana en el cielo de París”) hasta novelas como Warinaki koi (“Un amor irrazonable”) y Ai no katachi (“La forma del amor”), así como obras autobiográficas.

En su vida privada, se casó en 1957 con el director francés Yves Ciampi, quien había dirigido la película franco-japonesa Tifón sobre Nagasaki, en la que ella encarnaba a la protagonista junto a Jean Marais y Danielle Darrieux. Tras el enlace, se instaló en Francia y residió en París durante más de 40 años. Tras su regreso a Japón, continuó dividiendo su actividad profesional entre ambos países.

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