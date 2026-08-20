Japón lamenta las sanciones impuestas por EE. UU. a la presidenta de la Corte Penal Internacional

Noticias

Tokio, 19 de agosto (Jiji Press)—El Gobierno de Japón expresó el miércoles su pesar por la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la japonesa Akane Tomoko.

Las sanciones de Estados Unidos contra Akane son “profundamente lamentables”, declaró la primera ministra Takaichi Sanae ante los periodistas en la sede de la oficina del primer ministro en Tokio.

“Responderemos mientras mantenemos una estrecha comunicación con Estados Unidos y otros países involucrados”, afirmó la primera ministra.

El Gobierno también expresó su decepción por las sanciones de Washington anunciadas el martes a través de un comunicado emitido a primera hora del miércoles por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Kitamura Toshihiro.

“Japón ha apoyado de manera constante a la CPI, un tribunal penal internacional permanente, en sus esfuerzos por perseguir y castigar los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional y por defender el Estado de derecho”, señalaba el comunicado.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]