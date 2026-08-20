Los príncipes herederos de Japón inician una visita oficial a Paraguay

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Tokio, 19 de agosto (Jiji Press)—El príncipe heredero Akishino de Japón y la princesa heredera Kiko llegaron el miércoles por la mañana a Asunción, la capital de Paraguay, para realizar una visita oficial al país sudamericano.

Los príncipes herederos tienen previsto asistir a una ceremonia conmemorativa del 90.º aniversario de la inmigración japonesa a Paraguay, que se cumple este año.

El jueves realizarán una visita de cortesía al presidente paraguayo, Santiago Peña, y asistirán a un almuerzo ofrecido por el mandatario. El príncipe heredero Akishino pronunciará un discurso en la ceremonia conmemorativa al día siguiente.

La pareja tiene planeado visitar una colonia japonesa, reunirse con descendientes de inmigrantes japoneses y recorrer una escuela japonesa antes de regresar a Japón el 26 de agosto.

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