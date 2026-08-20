Un estudio sugiere que los gatos se reconocen entre sí gracias a los ácidos grasos presentes en la orina

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Tokio, 20 de agosto (Jiji Press)—Un estudio revela que la capacidad de los gatos para identificarse entre sí al oler su orina se debe muy probablemente a que el tipo y la proporción de los ácidos grasos semivolátiles presentes en ella varían según cada individuo.

Un equipo internacional de investigación en el que participan la Universidad de Iwate (Japón), la Universidad Técnica de Braunschweig (Alemania) y la Universidad de Córdoba (España), entre otras instituciones, publicó estos hallazgos el pasado miércoles en la edición digital de la revista científica estadounidense Current Biology.

Se descubrió asimismo que los lípidos que contienen estos ácidos grasos se acumulan en forma de gotas de grasa en las células renales. La presencia de ácidos grasos en la orina y de gotas de grasa en los riñones también se confirmó en otras especies de felinos, como leones, tigres, leopardos y gatos de Iriomote. La composición de estos ácidos varía según la especie, por lo que se cree que se diversificó a lo largo del proceso evolutivo.

El profesor Miyazaki Masao, de la Universidad de Iwate, y su equipo se fijaron en la reacción de Flehmen, el gesto por el cual los gatos dejan la boca semiabierta tras oler la orina para percibir las sustancias aromáticas. A partir del indicio de que esta conducta se produce con más frecuencia ante ejemplares desconocidos, los investigadores descubrieron en la orina 13 tipos de ácidos grasos de cadena ramificada semivolátiles y constataron que su tipo y proporción varían en cada individuo.

Al ser semivolátiles, tardan en desaparecer, por lo que la información de cada ejemplar permanece durante un periodo prolongado en el rastro de la orina.

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