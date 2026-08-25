Empresas japonesas usan inteligencia artificial para mejorar la eficiencia de la agricultura de interior

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Tokio, 25 de agosto (Jiji Press)—La creciente escasez de agricultores ha motivado a varias empresas a recurrir a la inteligencia artificial y a tecnologías de sensores para mejorar la eficiencia de la agricultura de interior en Japón. Asimismo, crece el interés por la acuoponía, que combina la cría de pescados y mariscos con la hidroponía. El Gobierno también respalda estos proyectos al considerarlos un objetivo prioritario de inversión.

Oishii Farm Corp., que gestiona una planta de producción de fresas en Estados Unidos, estableció recientemente una nueva base de investigación y desarrollo en Hamura, una ciudad del oeste de Tokio. La empresa planea desarrollar métodos eficientes para cultivar en interiores otros productos agrícolas, como tomates, así como robots capaces de plantar y envasar productos de forma automática.

La empresa utiliza IA para gestionar el entorno de cría de las abejas, esenciales para la polinización. Esta tecnología ha elevado al 95 % la tasa de polinización de sus fresas.

“Con este método, somos capaces de lograr en un solo año avances equivalentes a cientos de años de progreso de la agricultura tradicional al aire libre”, afirmó Koga Hiroki, cofundador y director ejecutivo de Oishii Farm, al destacar las ventajas de la agricultura vertical , en la que los cultivos apenas se ven afectados por las estaciones ni por las condiciones meteorológicas.

En junio, NTT East y otras empresas iniciaron en Tokio un ensayo de acuaponía que combina la cría de carpas nishikigoi y el cultivo de ginseng. Mediante el uso de inteligencia artificial y sensores para controlar la cantidad de luz y la temperatura, han reducido a unos pocos meses el tiempo hasta su comercialización, un proceso que en el campo llevaría varios años. Según la empresa, al utilizar los excrementos como fertilizante sin emplear pesticidas, “también es posible comercializar las hojas y los tallos, ricos en nutrientes, que hasta ahora se desechaban”.

Según el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, el número de agricultores cuya principal fuente de ingresos es la agricultura se redujo de unos 2,05 millones en 2010 a aproximadamente 980.000 en 2026. Para mantener la producción, el Gobierno está promoviendo la participación de nuevos competidores de otros sectores y el uso de tecnologías avanzadas. En cuanto a la agricultura en interiores, se ha fijado como objetivo movilizar 4,6 billones de yenes en inversiones públicas y privadas para 2040.

En la actualidad, hay alrededor de 440 lugares de cultivo vertical en Japón, un 40 % más que hace 10 años. Sin embargo, la entrada en este sector requiere una elevada inversión inicial, y también se han registrado casos de empresas que se han declarado en quiebra al no poder recuperar sus inversiones. “Aunque podamos reducir la mano de obra, la rentabilidad se vuelve difícil si aumentan los costos de inversión en instalaciones y de electricidad”, señaló un empresario. El aumento de la productividad y del valor añadido sigue siendo un desafío crucial.

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