Una cámara captura una inusual elevación de una falla durante el terremoto de Kumamoto

Noticias

Kumamoto, 24 de agosto (Jiji Press)—Una cámara de seguridad de la ciudad de Yatsushiro, en la prefectura de Kumamoto, captó el momento en que el desplazamiento de una falla apareció en la superficie terrestre durante el terremoto de Kumamoto.

Según Imura Ryūsuke, profesor asociado de Geología de la Universidad de Kagoshima que analizó las imágenes, se cree que esta es la segunda grabación en el mundo que captura la elevación de una falla desde el terremoto de Myanmar de 2025, y la considera “un material muy valioso para analizar el mecanismo de los sismos”.

En la ciudad de Yatsushiro se registró una intensidad sísmica máxima de 6 fuerte y unos 2.500 inmuebles sufrieron daños, incluidos derrumbes totales. En las imágenes se observa cómo, pocos segundos después de iniciarse el temblor, los arrozales y las viviendas cercanas se elevan. Según Imura, en la superficie del lugar donde se tomaron las imágenes se produjo un desplazamiento de aproximadamente 1,2 metros en total, sumando la componente vertical y la horizontal.

“El vídeo permite comprender de forma visual el mecanismo por el cual las ondas sísmicas llegan primero y, unos segundos después, el desplazamiento de la falla se transmite a la superficie”, explicó. Se ha confirmado que, directamente sobre las fallas activas y en sus inmediaciones, el desplazamiento de la superficie causa daños graves en edificios e infraestructuras, por lo que estas imágenes constituyen también un material valioso para la prevención de desastres.

Con la popularización de las cámaras de seguridad y las cámaras de a bordo de los vehículos, es posible que existan otras grabaciones similares, aunque los datos de estos dispositivos suelen sobrescribirse tras un periodo determinado. “Si alguien dispone de imágenes que parezcan haber captado el desplazamiento de una falla, le pedimos que las guarde y nos las facilite”, instó Imura.

Las imágenes analizadas en esta ocasión fueron descubiertas por un vecino de la ciudad, de 46 años, al revisar la cámara de seguridad del comercio que regenta su hermano menor, y posteriormente las publicó en una aplicación de mensajes cortos. El vídeo registró unos cuatro millones de visualizaciones en una semana y llamó la atención de Imura. “Me sorprendió que se difundiera tanto, más de lo que imaginaba. Si sirve para la investigación, no puedo estar más satisfecho”, declaró la persona que descubrió el vídeo.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]