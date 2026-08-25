Japón exigirá la instalación en vehículos de sistemas que detecten si el conductor está distraído o somnoliento

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Tokio, 24 de agosto (Jiji Press)—El Ministerio de Transporte de Japón planea exigir que tanto los vehículos de fabricación nacional como los importados estén equipados con un sistema que detecte si los conductores se distraen o se quedan dormidos al volante.

El organismo del Gobierno de Japón prevé modificar en septiembre una ordenanza para aplicar este nuevo requisito a los modelos de nuevo lanzamiento a partir de 2031 y a los modelos ya existentes en 2033.

Estos sistemas de monitorización del conductor rastrean la línea de visión, el movimiento de los párpados y la actividad sobre el volante mediante cámaras integradas en el vehículo y otros sensores. Al detectar cualquier anomalía, alertan al conductor mediante alarmas sonoras y vibraciones en el volante.

Según la normativa del ministerio, los sistemas detectarán si hay una distracción al volante cuando el conductor no mire hacia el frente durante seis segundos mientras circula a una velocidad de entre 20 y 50 kilómetros por hora, o durante 3,5 segundos cuando supere los 50 km/h. La detección del adormecimiento al volante se activará cuando el vehículo circule a velocidades de entre 70 y 130 km/h.

En marzo se aprobó una nueva norma internacional sobre estos sistemas de monitorización durante una sesión del Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos, encuentro en el que participó Japón. Se prevé que la nueva norma entre en vigor en septiembre.

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