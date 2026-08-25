Lawson y 7-Eleven Japón bajarán los precios de los ‘onigiri’

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Tokio, 25 de agosto (Jiji Press)—Las principales cadenas de tiendas de 24 horas de Japón, Lawson Inc. y 7-Eleven Japan Co., han anunciado reducciones de precio en sus onigiri (bolas de arroz).

Lawson informó el lunes de que rebajará en 10 yenes el precio de 20 productos de onigiri a partir del 29 de septiembre, entre los que se incluyen seis artículos a la venta en todo el país y otros disponibles en zonas limitadas.

Según explicaron responsables de Lawson, esta medida responde a la caída de los precios del arroz.

El precio bajará de 181 a 171 yenes en el caso del producto relleno de atún con mayonesa, y de 221 a 211 yenes en el de la variedad con copos de salmón a la parrilla.

Lawson había subido el precio de sus onigiri en cinco ocasiones durante los últimos cuatro años debido al aumento de los costes de adquisición de materias primas y de logística.

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