Utilizan datos de satélite para impulsar las ventas de col en Japón

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Tokio, 24 de agosto (Jiji Press)—El lunes comenzó en Japón un proyecto experimental destinado a impulsar la venta de coles mediante la previsión de la oferta y los precios futuros a partir de datos obtenidos por satélite.

En el marco del proyecto, la importante agencia de publicidad Dentsu Inc., la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA, por sus siglas en inglés) y una cooperativa agrícola local promoverán las coles producidas en la localidad de Tsumagoi, en la prefectura de Gunma, en el este de Japón, con miras a evaluar la eficacia del proyecto y estudiar su posible aplicación a otros cultivos y regiones en el futuro.

Cuando las previsiones anticipen un periodo de abundante oferta, se ampliarán los canales de distribución, mientras que en épocas de escasez se reducirán las actividades publicitarias, con el fin de contribuir a estabilizar los precios y minimizar el desperdicio de alimentos.

Por lo general, los productores recurren a inspecciones sobre el terreno para controlar el crecimiento de las coles. Sin embargo, la nueva iniciativa utilizará datos de satélite sobre el color y el tamaño de las coles para prever con ocho semanas de antelación el volumen de envíos.

El lunes, el fabricante de alimentos Ajinomoto Co. inició la exhibición de sus productos de condimentos Cook Do junto con coles de Tsumagoi en el establecimiento de Sangenjaya, en el distrito de Setagaya, Tokio, de la cadena de supermercados Tokyu Store Corp. Sobre la base de las previsiones de oferta futura, se promocionarán recetas elaboradas con coles en unos 50 establecimientos.

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