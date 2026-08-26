Los fans de ‘Touken ranbu’ salvan una bodega de sake afectada por el terremoto de Kumamoto

Noticias

Yamato, prefectura de Kumamoto, 25 de agosto (Jiji Press)—Seguidores del popular videojuego Touken ranbu han salvado una destilería de sake con más de 250 años de historia que se vio afectada por el potente terremoto ocurrido el 28 de julio en la prefectura de Kumamoto.

En la destilería Tsūjun Shuzō de la ciudad de Yamato, fundada en 1770, los daños directos causados por el temblor no fueron muy graves, pero los pedidos de los mayoristas se vieron detenidos debido a las cancelaciones turísticas y a la moderación en el consumo de alcohol. Los pedidos de su producto estrella, el sake de junmai ginjō (de arroz semipulido, con fermentación a baja temperatura que no requiere de alcohol de síntesis) Semi, que suelen ascender a una media mensual de mil botellas, se vieron reducidos a 120 a mediados de este mes, y en la cafetería anexa se han producido cancelaciones de reservas para unas 500 personas.

“Menudo problema… Tenemos el sake Semi, de junmai ginjō, llorando en la bodega”. Cuando el duodécimo productor de la destilería, Yamashita Yasuo, de 63 años, publicó su apuro en X (la antigua Twitter), su publicación se difundió con gran rapidez. Y es que, en realidad, la bodega Tsūjun Shuzō cuenta con un sake junmai ginjō que lleva el mismo nombre que un personaje de Touken ranbu: Hotarumaru; por eso, entre los fans más acérrimos era ya bien conocido.

Según Yamashita, se produjo una avalancha de solicitudes de compra, sobre todo por parte de aficionados al videojuego que vieron su publicación en las redes. La bodega recibió entre 500 y 600 pedidos de Hotarumaru, y en las tiendas online se agotó temporalmente. Todos los empleados se volcaron en las tareas de envío y, según cuentan, adjuntaron a cada botella una carta de agradecimiento en la que se leía: “Gracias a ti, este sake que no tenía destino ha podido emprender su viaje”.

Yamashita se muestra decidido: “Tras el terremoto he visto que hay mucha gente que quiere apoyar a las bodegas locales, a todos los que nos esforzamos por salir adelante. Quiero aprovechar esa ayuda para valerme por mí mismo y seguir adelante con todas mis fuerzas”.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]