Un crucero alojará a los deportistas durante los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026

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Tokio, 3 de septiembre (Jiji Press)—Los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026, que se inaugurarán el 19 de septiembre, no contarán con una villa para los atletas y, en su lugar, se utilizará un gran crucero como una de las sedes de alojamiento. Se trata del primer intento en un gran evento internacional celebrado en Japón de emplear una embarcación como alojamiento, algo poco habitual incluso a escala mundial.

Aunque en un principio estaba prevista la construcción de una villa para los atletas, el proyecto se descartó por el aumento de los costes debido a la inflación. Sin embargo, con el fin de fomentar la convivencia entre los deportistas, se decidió hacer uso de un crucero, instalaciones de alojamiento móviles y hoteles existentes.

El crucero que se utilizará es el Costa Serena, de bandera italiana y con una eslora de unos 290 metros. Además de contar con cerca de 1.500 camarotes, dispone de gimnasio, una amplia cubierta y un comedor. Permanecerá atracado en el puerto de Nagoya y se prevé que acoja a un total acumulado de unas 4.000 personas, entre atletas y acompañantes.

Hayakawa Masashi, responsable de alojamiento en el comité organizador de los Juegos, garantiza que “las instalaciones son completas y se ofrecerá un servicio equivalente al de un hotel”. Asimismo, señala que existen seis tipos de camarotes y que, “para evitar desigualdades en el trato, se ofrecerá a la delegación de cada país un paquete combinado con varios tipos de camarotes”.

Al tratarse de una iniciativa sin precedentes, el comité organizador avanza a tientas en los preparativos. Por ser una embarcación de navegación internacional, cada entrada y salida de personas o suministros requiere controles de inmigración, aduanas e inspecciones de cuarentena. Hayakawa alude también a la dificultad del proceso: “Cualquier decisión que debamos tomar carece de antecedentes, por lo que tenemos que analizarla caso por caso”.

La preparación ante desastres naturales tampoco se ha dejado de lado. Según la Guardia Costera de Japón, si se prevé la aproximación de un tifón, se activará con antelación un dispositivo de alerta y se instará al barco a refugiarse en altamar, donde es menos probable que se produzcan grandes olas.

Falta menos de un mes para la inauguración de los Juegos. Los preparativos se encuentran en su fase final, incluida la delimitación de los accesos a los muelles por donde embarcarán y desembarcarán los atletas y la instalación de tiendas de artículos varios. Aunque Hayakawa admite que “existe la presión de tener que lograr que sea un éxito”, manifiesta su deseo de que “esta iniciativa pueda servir como un modelo de referencia para futuros eventos a gran escala”.

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