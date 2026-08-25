Planean la construcción de un parque temático de ‘Dragon Ball Z’ cerca de París
NoticiasMundo Cultura Anime
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
París, 24 de agosto (Jiji Press)—Medios de comunicación franceses informaron el lunes sobre la construcción de un parque temático inspirado en la popular serie de anime japonés Dragon Ball Z cerca de París.
Este complejo forma parte de un proyecto de 6.000 millones de euros liderado por Arabia Saudí para construir tres parques temáticos.
En una publicación en redes sociales, el presidente francés, Emmanuel Macron, describió la iniciativa como el mayor proyecto de parque temático del país desde Disneyland París, inaugurado en 1992.
El proyecto surgió a raíz de un encuentro en 2024 entre Macron y el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, ambos seguidores de Dragon Ball Z. Los dos se reunieron en París el lunes.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
Dragon Ball París Parques de atracciones Jiji Press Noticias