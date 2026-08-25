Japón confirma el aumento de las tasas del permiso de residencia para extranjeros en octubre

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Tokio, 25 de agosto (Jiji Press)—El Gobierno de Japón aprobó el martes un decreto para elevar las tasas que pagan los ciudadanos extranjeros para renovar o cambiar su estatus de residencia, las cuales pasarán de la tarifa única de 6.000 yenes actuales a un máximo de 75.000 yenes (unos 470 dólares), medida que entrará en vigor en octubre.

Las nuevas tasas para las personas que realicen los trámites necesarios presencialmente en la ventanilla de una oficina administrativa incluirán 10.000 yenes para periodos de hasta tres meses, 33.000 yenes para un año, 64.000 yenes para un plazo de entre tres y menos de cinco años, y 75.000 yenes para cinco años o más.

Solicitar el estatus de residencia permanente costará 200.000 yenes (unos 1.255 dólares), lo que representa un marcado aumento respecto a los 10.000 yenes actuales.

Estas subidas de las tarifas se incluyeron en la Ley de Control de la Inmigración y Reconocimiento de Refugiados revisada que se promulgó en mayo.

Entre tanto, el abanico de personas con derecho a acogerse a tasas reducidas se amplió en función de los comentarios recogidos en el trámite de consulta pública.

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