Japón reutilizará tierra de Fukushima en varias ciudades regionales

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Tokio, 25 de agosto (Jiji Press)—El Gobierno de Japón decidió el martes comenzar a reutilizar en ciudades regionales la tierra procedente de los trabajos de descontaminación tras el accidente de 2011 en la central nuclear de Fukushima Dai-ichi de la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO).

En una reunión celebrada en la oficina del primer ministro en Tokio, el Gobierno acordó iniciar en una fecha próxima el programa de reutilización de la tierra en los parterres de edificios situados en Sendai (prefectura de Miyagi), en el noreste de Japón, y en la ciudad de Saitama, al norte de Tokio, donde se encuentran delegaciones del Gobierno central.

Será la primera vez que la tierra de los trabajos de descontaminación se utilice fuera de Tokio, al margen de su empleo en proyectos de demostración dentro de la prefectura de Fukushima, sede de la central de TEPCO, la cual sufrió una triple fusión del núcleo tras el gran terremoto y tsunami que azotó principalmente el noreste de Japón en marzo de 2011.

El secretario jefe del Gabinete, Kihara Minoru, declaró durante la reunión que la reutilización de esta tierra será clave para alcanzar la meta del Gobierno de completar su disposición final fuera de Fukushima para marzo de 2045.

Kihara instó a los asistentes a ampliar el uso de la tierra a delegaciones regionales de otras ciudades y a reforzar la comunicación con la ciudadanía sobre su seguridad.

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