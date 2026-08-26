Japón estudia ofrecer incentivos fiscales a los inversores particulares que adquieran bonos del Estado

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Tokio, 25 de agosto (Jiji Press)—El Ministerio de Finanzas y la Agencia de Servicios Financieros de Japón prevén incluir incentivos fiscales para los bonos del Estado destinados a inversores particulares en sus propuestas de reforma fiscal para el año fiscal 2027, según informaron este martes fuentes cercanas al asunto.

El Ministerio y la Agencia buscan atraer a un mayor número de inversores individuales ante la disminución de las compras de bonos del Estado japonés (JGB, por sus siglas en inglés) por parte del Banco de Japón, así como contribuir a mantener una emisión estable de estos títulos.

Se espera que las deliberaciones concretas se lleven a cabo con vistas al paquete de reforma fiscal que el Gobierno y los partidos de la coalición gobernante tienen previsto elaborar a finales de este año.

Los inversores individuales representan solo alrededor del 2 % del total de tenedores de bonos del Estado japonés.

“Debemos mejorar el atractivo de los bonos para particulares”, declaró el martes en rueda de prensa la ministra de Finanzas, Katayama Satsuki. “Queremos que una amplia gama de inversores posea bonos del Estado”, añadió.

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