Zelenski destaca los estrechos vínculos de Ucrania con Japón

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Tokio, 26 de agosto (Jiji Press)—El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, destacó en una publicación en las redes sociales la estrecha relación de su país con Japón.

“Japón está geográficamente distante de Ucrania, pero estamos muy cerca en cuanto a nuestros valores, nuestros principios compartidos y nuestra visión común sobre lo importantes que son la libertad y la independencia”, afirmó el martes.

Zelenski expresó su agradecimiento al emperador Naruhito de Japón y a la primera ministra Takaichi Sanae por enviarle mensajes para conmemorar el lunes el 35.º aniversario de la independencia de Ucrania respecto a la Unión Soviética.

Al participar el lunes por vía telemática en una reunión de líderes de la Coalición de los Voluntarios sobre Ucrania, Takaichi anunció la intención de Japón de reforzar el apoyo a Ucrania y las sanciones contra Rusia.

Zelenski celebró sus palabras manifestando: “Valoramos enormemente sus mensajes sobre la importancia de reforzar las sanciones contra Rusia y aumentar el apoyo a nuestro país y a nuestro pueblo”.

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