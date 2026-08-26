El príncipe heredero y la princesa heredera de Japón regresan de Paraguay

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Tokio, 26 de agosto (Jiji Press)—El príncipe heredero Akishino y la princesa heredera Kiko de Japón llegaron la mañana del miércoles al aeropuerto de Haneda, en Tokio, de regreso a su país tras su viaje oficial a Paraguay.

El viaje supuso la primera visita del príncipe heredero al país sudamericano en 20 años.

“El país se ha vuelto aún más memorable para nosotros, especialmente teniendo en cuenta que han pasado 20 años”, señaló la pareja en un comunicado. “Esperamos sinceramente que los inmigrantes japoneses y sus descendientes se dediquen al desarrollo de Paraguay y que las relaciones de amistad entre ambos países se profundicen aún más”.

La pareja partió de Haneda el 18 de agosto y llegó a la capital paraguaya, Asunción, al día siguiente a través de Los Ángeles. Se reunieron con el presidente Santiago Peña el jueves y al día siguiente asistieron a una ceremonia conmemorativa del 90.º aniversario de la inmigración japonesa al país.

La pareja también visitó La Colmena, el primer lugar donde se asentaron los inmigrantes japoneses en Paraguay, e Yguazú, para reunirse con personas de ascendencia japonesa.

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