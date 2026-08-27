Empresas japonesas ponen en marcha una “escuela de IA” para robots humanoides

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Narashino, prefectura de Chiba, 27 de agosto (Jiji Press)—Un consorcio de empresas japonesas ha puesto en marcha un centro de datos para entrenar inteligencia artificial física en tareas humanas, con el fin de desplegar robots humanoides en fábricas y operaciones logísticas.

Las instalaciones, ubicadas en Narashino (prefectura de Chiba, al este de Tokio), están operadas por J-HRTI, un consorcio de cinco empresas entre las que figuran Tsumura & Co., un fabricante de medicina herbolaria china, y Yamazen Corp., una empresa comercializadora de maquinaria.

Los socios aunarán recursos para recopilar grandes cantidades de datos sobre tareas laborales y entrenar a la IA, una labor difícil de asumir para una sola empresa, con el objetivo de dar un uso práctico a los robots humanoides en entornos industriales.

El centro de datos puede albergar hasta 40 robots humanoides de fabricación china, con operadores destinados en el lugar. Equipados con visores de realidad virtual, los operadores controlan los robots y recopilan datos. Las instalaciones cuentan asimismo con áreas que replican entornos de trabajo reales para probar posibles aplicaciones.

J-HRTI pretende desplegar los robots para tareas sencillas, como el transporte de materiales, dentro del año fiscal 2026, que concluye el próximo mes de marzo.

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