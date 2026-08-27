Cinco ciudadanos japoneses permanecen desaparecidos tras las inundaciones en Nepal

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Nueva Delhi, 27 de agosto (Jiji Press)—Más de 800 personas, entre ellas cinco turistas japoneses, se encuentran en paradero desconocido tras las inundaciones a gran escala registradas el miércoles en el distrito nepalí de Rasuwa, según informaron las autoridades del país del Himalaya.

El número de personas con las que no se ha podido contactar asciende a un total de 826, entre las que figuran 579 turistas, según informó el jueves la policía de Nepal. De los turistas, 466 son extranjeros.

Una comunidad situada a lo largo del río Bhote Koshi, que fluye desde China hacia Nepal, quedó devastada por el desastre, con daños en infraestructuras como puentes, así como en varias centrales hidroeléctricas.

La Embajada de Japón en Katmandú, la capital de Nepal, declaró que la legación diplomática y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón en Tokio “están trabajando conjuntamente para confirmar la seguridad de los ciudadanos japoneses” en Nepal tras la catástrofe.

Asimismo, se han confirmado graves daños en Shigatse, en el Tíbet, fronterizo con el país del Himalaya. La Televisión Central de China informó la mañana del jueves que tres personas murieron y otras 558, entre ellas 260 extranjeros, permanecen en paradero desconocido. No está claro si existe algún solapamiento entre las cifras de víctimas anunciadas por las autoridades nepalíes y las del canal de televisión chino.

Los ciudadanos indios constituyen el grupo más numeroso por nacionalidad. También hay decenas de ciudadanos estadounidenses, australianos y británicos en paradero desconocido. Muchas de las personas desaparecidas participaban en un viaje de peregrinación a lugares sagrados del Tíbet.

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