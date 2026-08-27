La artista japonesa Kusama Yayoi fallece a los 97 años

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Tokio, 27 de agosto (Jiji Press)—La artista de vanguardia Kusama Yayoi, reconocida internacionalmente por sus pinturas de motivos repetidos y multiplicados como los lunares y por sus esculturas de calabazas, y condecorada con la Orden de la Cultura, falleció el pasado 14 de agosto a causa de un fallo multiorgánico en un hospital de Tokio. Tenía 97 años.

Nacida en 1929 en la ciudad de Matsumoto, en la prefectura de Nagano, hacia los 10 años comenzó a pintar motivos de lunares y redes, y creó obras fantásticas utilizando acuarelas, pasteles y óleos, entre otras técnicas.

En 1957 se trasladó a Estados Unidos y en 1959 su obra Mugen no ami (“Redes infinitas”), en la que pintó redes blancas sobre un fondo negro, fue aclamada en una exposición individual en Nueva York. Posteriormente presentó obras tridimensionales que denominó “esculturas blandas” (soft sculptures). En la segunda mitad de la década de 1960 organizó eventos radicales denominados happenings, en los que realizaba pintura corporal en espacios públicos, con los que logró el apoyo de los jóvenes. Su película de 1967 Kusama no jiko shōmetsu (“La autodesintegración de Kusama”), en la que registró su propia actividad creativa, también causó gran repercusión al ser galardonada en festivales de cine de Europa y Estados Unidos.

A partir de 1973 trasladó su base de actividad a Japón, donde también publicó novelas y poesía. En 1983 ganó el Premio Literario Yasei Jidai para Nuevos Escritores por su novela Kurisotofā danshōkutsu (“El burdel de Christopher”). En 1993 participó en la Bienal de Venecia y, desde 1994, creó una serie de esculturas al aire libre en lugares como el Benesse Art Site Naoshima.

Continuó creando de forma prolífica series pictóricas como Waga eien no tamashii (“Mi alma eterna”) y obras de arte público como Kabocha (“Calabaza”), y en 2021 comenzó la producción de la serie de pinturas Mainichi ai ni tsuite inotte iru (“Rezo todos los días por el amor”).

En 2006 fue condecorada con la Orden del Sol Naciente (rayos de oro con roseta), en 2009 fue nombrada Persona de Mérito Cultural y en 2016 recibió la Orden de la Cultura.



Fotografía de Miyazaki Yusuke, © Kusama Yayoi

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