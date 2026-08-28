La primera ministra Takaichi envía sus condolencias a los líderes de China y Nepal

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Tokio, 28 de agosto (Jiji Press)—La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, ha enviado cartas a los líderes de China y Nepal para expresar sus condolencias y solidaridad con las víctimas mortales y los desaparecidos tras las inundaciones repentinas del miércoles cerca de la frontera entre ambos países.

Las cartas, con fecha del jueves, estaban dirigidas al presidente chino, Xi Jinping; al primer ministro, Li Qiang; y al primer ministro nepalí, Balendra Shah. En los escritos, Takaichi manifestó su deseo de que se rescate al mayor número posible de personas y de que los heridos se recuperen.

Se han confirmado más de 470 fallecidos, mientras que el número de personas desaparecidas podría acercarse a las 2.000 si se suman los datos de las autoridades nepalíes y chinas.

Asimismo, se desconoce el paradero de más de 500 turistas extranjeros en el lado nepalí, entre los que figuran cinco japoneses que participaban en un viaje organizado. Según fuentes del sector, se cree que las cinco personas son miembros de una familia procedente de la ciudad de Osaka e incluyen tres niños.

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