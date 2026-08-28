Los descuentos turísticos para la región de Kyūshū comenzarán en octubre

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Tokio, 28 de agosto (Jiji Press)—La Agencia de Turismo de Japón anunció el viernes que el 1 de octubre comenzarán los descuentos de viaje para la prefectura de Kumamoto, azotada por un terremoto, y las prefecturas vecinas de la región suroccidental de Kyūshū, con el fin de apoyar el turismo en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 28 de julio.

Los descuentos serán del 60 % para los viajes a las prefecturas de Kumamoto y Kagoshima, que afrontan un elevado número de cancelaciones de reservas de alojamiento, y del 50 % para las prefecturas de Fukuoka, Saga, Nagasaki, Ōita y Miyazaki.

Se fijará un límite de 20.000 yenes de descuento para estancias de una noche. Para viajes de dos o más noches que incluyan gastos de transporte, el descuento máximo será de 30.000 yenes. Los viajes que incluyan pernoctaciones en varias prefecturas de la región podrán optar a descuentos de hasta 35.000 yenes.

Según el Gobierno prefectural, las cancelaciones de reservas hoteleras en Kumamoto sumaban hasta el 21 de agosto unos 190.000 clientes, por un valor aproximado de 2.700 millones de yenes, desde el terremoto del 28 de julio.

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