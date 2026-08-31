Japón reducirá el límite de velocidad en las vías residenciales a 30 km/h a partir del martes

Noticias

Tokio, 31 de agosto (Jiji Press)—A partir del 1 de septiembre, la velocidad máxima legal para los automóviles en las llamadas “vías residenciales” (seikatsu dōro) que carecen de línea central y de señales de velocidad se reducirá de 60 a 30 kilómetros por hora. El objetivo es reducir los accidentes en zonas urbanas con gran afluencia de peatones y calles estrechas; dado que esta medida afecta a aproximadamente el 70 % de las carreteras convencionales de todo el país, supone un importante cambio en las normas de tránsito.

Aunque el número de accidentes de tránsito muestra una tendencia a la baja, el número de muertes de menores y personas de edad avanzada en accidentes en vías residenciales se mantiene estancado en unas 300 personas al año. Esta reforma del sistema fue aprobada en el Gabinete en julio de 2024 como una medida radical ante esta situación. Se fijó como límite máximo los 30 kilómetros por hora, velocidad a partir de la cual se considera que la probabilidad de que un peatón sufra lesiones mortales en un accidente aumenta de forma drástica.

La modificación reduce a 30 kilómetros por hora el límite de velocidad en aquellas carreteras convencionales sin regulación de velocidad mediante señales ni marcas viales que carezcan de línea blanca central o mediana. Las carreteras principales divididas en varios carriles mantendrán el límite de 60 kilómetros por hora. En los casos en que las señales indiquen regulaciones como “límite de 40 km/h”, prevalecerá la restricción preexistente.

La reducción está pensada en general para carreteras de menos de 5,5 metros de ancho utilizadas principalmente por los residentes locales, y la Agencia Nacional de Policía, entre otros organismos, trabaja para dar a conocer el concepto de “vía residencial”. No obstante, al no existir una definición formal, se advierte de que no deben hacerse suposiciones como pensar que la norma no se aplica por no atravesar una zona residencial.

La policía señaló que en aquellos tramos que, aun estando comprendidos en el criterio, no requieran la restricción de 30 km/h (como en zonas periféricas con pocos peatones), se han instalado señales de acuerdo con las condiciones reales del tránsito.

Un alto cargo del organismo explicó: “El objetivo es detener la conducción peligrosa, como no moderar la velocidad ni siquiera en zonas comerciales transitadas, y prevenir accidentes. Analizaremos el volumen de tráfico y el número de accidentes para llevar a cabo controles en los lugares donde sea necesario”. Asimismo, indicó que se avanzará en la adopción de medidas que no obstaculicen la circulación en tramos estrechos, como el uso de radares portátiles compactos de control automático de velocidad.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]