Líderes empresariales de Japón y Corea del Sur crean un grupo de trabajo para abordar la caída de la natalidad

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Sendai, prefectura de Miyagi, 30 de agosto (Jiji Press)—Líderes empresariales de Japón y Corea del Sur pusieron en marcha el domingo un comité de intercambio bilateral para abordar la caída de la natalidad y el descenso de la población, desafíos comunes a ambos países.

La secretaría del comité tiene su sede en la Conferencia para la Elección del Futuro de Japón, una organización del sector privado integrada por un amplio abanico de participantes, entre los que figuran representantes del mundo empresarial, organizaciones sindicales y el ámbito académico.

El nuevo comité tiene como objetivo permitir a ambos países compartir conocimientos y experiencias en la búsqueda de soluciones a sus retos demográficos mediante la cooperación del sector privado.

Ese mismo día se celebró un simposio inaugural en Sendai (prefectura de Miyagi), en el noreste de Japón.

Kobayashi Ken, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Japón y copresidente del nuevo comité, declaró en sus palabras de apertura que confía en que la iniciativa “se convierta en un motor para construir una sociedad en la que las generaciones más jóvenes puedan vivir con esperanza”.

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