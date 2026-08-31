La persona más anciana de Japón fallece a los 115 años

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Tokio, 31 de agosto (Jiji Press)—Diversas fuentes, entre ellas el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, informaron el lunes que Kagawa Shigeko, la persona más anciana de Japón, falleció el pasado jueves a los 115 años.

Kagawa, natural de la ciudad de Yamatokōriyama, en la prefectura de Nara, nació en mayo de 1911. No se ha revelado la causa de su muerte.

Se convirtió en la persona de mayor edad del país tras el fallecimiento, en julio del año pasado, de una mujer de 114 años de la ciudad de Nakatsu, en la prefectura suroccidental de Ōita.

Kishimoto Fuyō, una mujer de 114 años de la ciudad occidental de Kioto, es ahora la persona más anciana del país.

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