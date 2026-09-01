Japón y EE. UU. destacan la importancia de mantener la estabilidad del yen

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Asheville, Carolina del Norte, 31 de agosto (Jiji Press)—La ministra de Finanzas de Japón, Katayama Satsuki, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmaron la importancia de unos movimientos ordenados del yen durante una reunión mantenida el lunes en Asheville (Carolina del Norte).

“Unos movimientos ordenados del yen son indispensables para la estabilidad de los mercados financieros de EE. UU. y globales”, declaró Katayama a los periodistas tras el encuentro, celebrado al margen de una reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del Grupo de los Veinte.

“Los esfuerzos continuos y coordinados de Japón y Estados Unidos responden a un propósito común”, añadió, señalando que Tokio no dudará en tomar medidas adicionales, si fuera necesario, para respaldar la divisa japonesa.

Se trata del primer encuentro desde que las autoridades japonesas y estadounidenses llevaron a cabo una intervención concertada en el mercado de divisas para apuntalar el yen a finales de julio. Bessent también mantuvo conversaciones con el gobernador del Banco de Japón, Ueda Kazuo, según fuentes conocedoras del asunto.

Katayama y Bessent reafirmaron la importancia de las intervenciones concertadas en el mercado de divisas. La responsable japonesa de Finanzas explicó a su homólogo que Japón aspira a reducir de forma estable la proporción de su deuda respecto al producto interior bruto y a garantizar la financiación para una rebaja del impuesto sobre el consumo sin recurrir a la emisión de bonos para cubrir el déficit.

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